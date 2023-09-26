УЄФА повернув на міжнародні турніри молодіжні команди з Росії

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняв рішення повернути юнацькі команди з Росії на міжнародні турніри.

Про це повідомив офіційний сайт організації за підсумками засідання Виконавчого комітету УЄФА у Лімасолі на Кіпрі.

Команди U-17, у яких грають неповнолітні футболісти, зможуть виступати на змаганнях без прапора, гімну та національної символіки на формі, а матчі проходитимуть за межами Росії.

При цьому дорослі клуби та збірні з РФ буде відсторонено від міжнародних турнірів до кінця війни в Україні.

“Дискваліфікація дорослих російських команд відображає відданість УЄФА позиції проти насильства та агресії. УЄФА має намір дотримуватися цієї позиції доти, доки не закінчиться війна і не буде відновлено мир.

Проте, забороняючи дітям брати участь у наших турнірах, ми не лише не визнаємо та не підтримуємо їхнє фундаментальне право на всебічний розвиток, а й безпосередньо дискримінуємо їх. Надаючи дітям можливість грати та змагатися зі своїми однолітками з усієї Європи, ми інвестуємо у, як ми сподіваємося, яскравіші та здібніші майбутні покоління та кращий завтрашній день”, – заявив президент УЄФА Александер Чеферін.