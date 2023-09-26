Спорт

УЄФА повернув на міжнародні турніри молодіжні команди з Росії

26 Вересня 2023 19:33
читать на русском →
росія, футбол

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняв рішення повернути юнацькі команди з Росії на міжнародні турніри.

Про це повідомив офіційний сайт організації за підсумками засідання Виконавчого комітету УЄФА у Лімасолі на Кіпрі.

Команди U-17, у яких грають неповнолітні футболісти, зможуть виступати на змаганнях без прапора, гімну та національної символіки на формі, а матчі проходитимуть за межами Росії.

При цьому дорослі клуби та збірні з РФ буде відсторонено від міжнародних турнірів до кінця війни в Україні.

“Дискваліфікація дорослих російських команд відображає відданість УЄФА позиції проти насильства та агресії. УЄФА має намір дотримуватися цієї позиції доти, доки не закінчиться війна і не буде відновлено мир.

Проте, забороняючи дітям брати участь у наших турнірах, ми не лише не визнаємо та не підтримуємо їхнє фундаментальне право на всебічний розвиток, а й безпосередньо дискримінуємо їх. Надаючи дітям можливість грати та змагатися зі своїми однолітками з усієї Європи, ми інвестуємо у, як ми сподіваємося, яскравіші та здібніші майбутні покоління та кращий завтрашній день”, – заявив президент УЄФА Александер Чеферін.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
26 Вересня 2023 19:55

Суд залишив Князєва під вартою, але заставу зменшив
26 Вересня 2023 19:04

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, – Генштаб
26 Вересня 2023 18:17

Під час нічної атаки по Одещині на переправі до Румунії був автобус із дітьми, його встигли вивести
26 Вересня 2023 17:57

Уряд виконав рекомендації Єврокомісії на шляху вступу в ЄС, – Шмигаль
26 Вересня 2023 15:38

Міноборони РФ опублікувало відео з командувачем ЧФ: в ССО прокоментували
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор ЧЕРНЯК

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
усі думки