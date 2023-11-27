Уряд Польщі відреагував на блокаду кордону з Україною

Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик надіслав листа своєму українському колезі, у якому закликав виконати вимоги польських протестувальників.

Про це повідомили в польському Міністерстві інфраструктури.

Там зазначили, що одна з причин протесту польських перевізників — електронна черга для вантажівок, які повертаються до Європейського Союзу без вантажу, яку запровадила Україна. Така система, кажуть в польському уряді, унеможливлює виконання подальших замовлень і знижує конкурентоспроможність компаній.

Міністр Адамчик закликав скасувати обов’язкову реєстрацію вантажівок в електронній черзі принаймні на двох пунктах пропуску: «Зосин – Устилуг» і «Нижанковичі – Мальховіце».

Також польський міністр звернувся до європейської комісарки з транспорту Адіни Велян щодо відновлення необхідності отримання дозволів на міжнародні перевезення, які скасували для українських транспортних фірм. За його словами, Інспекція автомобільного транспорту Польщі виявляла порушення правил з боку українських перевізників, про які він повідомив єврокомісарку з транспорту.

«Зазначені дії є продовженням зусиль Міністерства інфраструктури […], щоб усунути його (страйку на кордоні) причини, які лежать в Україні та Європейському Союзі», — йдеться в повідомленні польського відомства.

Крім того, у тексті зазначили, що нині триває підготовка до засідання Транспортної ради ЄС, яке відбудеться 4 грудня 2023 року в Брюсселі. На ньому збираються обговорити наслідки угоди щодо скасування необхідності отримання дозволів на міжнародні перевезення для українських перевізників.