Економіка

Уряд Польщі підпише угоду із страйкуючими фермерами

6 Січня 2024 13:43
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кордон, польща

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський сьогодні, 6 січня, планує підписати угоду з страйкуючими фермерами. Завдяки документу вони перестануть блокувати перехід польсько-українського кордону у Медиці. Підписання угоди заплановано у місті Жешув. За даними джерел газети Rzeczpospolita, остаточного рішення уряд Польщі поки не прийняв.

За даними газети, Чеслав Секерський погодився з трьома вимогами страйкуючих фермерів: виділити субсидію на вирощування кукурудзи, не підвищувати податкову ставку до 21% та залишити пільгові кредити для сільського господарства.

Секерський також підтвердив, що ембарго на українську продукцію у Польщі діятиме безстроково. Міністр наголосив, що допомагати Україні необхідно, але так, щоб не завдати шкоди польському сільгоспвиробництву.

Страйкуючі фермери блокували пропускні пункти на кордоні між Польщею та Україною з 16 листопада по 23 грудня 2023 року. Фермери відновили страйк у січні. Невдоволення людей викликане не лише підвищенням податку та урізанням соцдопомоги, а й рішенням Єврокомісії зняти ембарго на українське зерно 15 вересня. Після рішення Варшави продовжити ембарго на українське зерно Україна подала позов до Світової організації торгівлі.


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