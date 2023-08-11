Урочисте відкриття муралів “З Україною в серці!❤️”💙💛

У воєнний час, під загрозою ракетних обстрілів та тривалих повітряних тривог, мистецький фронт України продовжує свою боротьбу за українську незалежність.

У селищі міського типу Мала Данилівка, за підтримки першого заступника начальника Харківської районної військової адміністрації Володимира Усова та голови Малоданилівської селищної ради Олександра Гололобова, було офіційно відкрито два мурали, створені Благодійними організаціями «Турбота Харків» та «Турбота Україна» в рамках проекту «З Україною в серці! ».

Відкриття муралів було не лише естетичним захопленням, але й важливим символічним актом, що підкреслює значущість національних цінностей, культури та історії. Це пам’ятник усім тим, хто вірить у краще майбутнє своєї землі та готовий боротися за неї.

За словами учасників проекту, ідея створення муралів “З Україною в серці! ” народилася в серці Дмитра Гриня, який був впевнений, що мистецтво може служити потужним інструментом в боротьбі за душі та серця людей. Мурали були задумані як відображення відданості, солідарності та сили українського народу. Це послання світу про те, що Україна, незважаючи на всі виклики, обирає шлях миру, культури та мистецтва як засоби вираження своєї ідентичності та відданості своїм ідеалам.

Перший заступник голови Харківської районної військової адміністрації Володимир Усов наголосив: «Сьогодні ми стоїмо не просто перед муралом, а справжнім символом нашої нації, символом її мужності, гідності та віри у світле майбутнє. Ця ініціатива є доказом того, що ми можемо об’єднуватися навколо спільних ідей та цінностей, зростити разом і побудувати майбутнє для наших діточок.

Я хочу подякувати всім, хто приймав участь у цьому проєкті. Ви показали, що мистецтво може бути потужним інструментом в руках тих, хто любить свою землю і хоче зробити її кращою».

На урочистому відкритті муралів «З Україною в серці! » волонтери підтримали мешканців смт. Мала Данилівка та подарували маленьким діточкам солодкі подарунки аби відтворити хоча б частинку безтурботного світлого дитинства нового покоління!

«Наша команда БО «Турбота Харків» та БО «Турбота Україна» постійно транслює у навколишнє середовище любов до неньки України. За період війни, ми, окрім допомоги для співвітчизників та підтримки інфраструктури країни, активно просуваємо українське мистецтво. Мета наших вчинків – привернути увагу всього Всесвіту до жахливих наслідків повномасштабного вторгнення в Україну та закликати небайдужих людей до дієвих вчинків, аби зупинити цю потворну, страшну подію»,- зазначив представник БО «Турбота Харків», БО «Турбота Україна» Дмитро Гринь.

Цей захід став можливістю не лише подивитися на величне творіння мистецтва, а й почути серце своєї країни, почути її голос в кожному штриху, кольорі та символі муралу.

Кожний елемент цих муралів сповнений глибокого змісту і сили, що розкриває внутрішній світ українця, його любов, вірність, відвагу та надію.

Олександр Гололобов, голова Малоданилівської селищної ради, звернувся до мешканців громади та присутніх: «Дозвольте мені висловити вдячність благодійній організації «ТУРБОТА ХАРКІВ». Ваша праця та вклад у нашу громаду не лише привертають увагу, але й додають щось особливе в атмосферу селища Мала Данилівка.

Ці мурали слугують зразком та натхненням для наших дітей».

Мурал «З Україною в серці! » був створений завдяки злагодженій співпраці талановитого художника Микити Тітова та команди Khacare, за участю Ігора Міхно та Єгора Кирика.

Дякуємо компанії MuralMarket, яка втілила ці проекти у життя та написала мурали «З Україною в серці! ».