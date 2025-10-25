Унаслідок російського удару по Києву пошкоджено дитячий садок, є постраждалі

У ніч на суботу російські війська завдали ракетного удару по Києву. За даними начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, у Дніпровському районі пошкоджено будівлю дитячого садка.

За його словами, внаслідок атаки вибито вікна, пошкоджено автомобілі, на подвір’ї житлового будинку утворилася воронка. На лівому березі Дніпра рятувальники продовжують гасити кілька пожеж.

Загалом підтверджено вісім постраждалих мешканців столиці, повідомив Ткаченко. Четверо людей із легкими травмами вже звернулися по медичну допомогу.

Київська влада закликала громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях під час атак.

За даними ДСНС, 9 людей постраждали під час нічної російської атаки. Троє – госпіталізовані

У Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах зафіксовано влучання. На одній із локацій сталося загоряння нежитлової будівлі.

Також за іншою адресою відбулося падіння уламків на відкритій території. Внаслідок чого пошкоджено скління вікон у поруч розташованих будівлях.

На місці працюють рятувальники та відповідні служби.