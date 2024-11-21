“Укрзалізниця” презентувала новий графік руху на 2025 рік

“Укрзалізниця” оголосила про запровадження нового графіка руху на 2025 рік, який набуде чинності 15 грудня.

Новий розклад передбачає запуск додаткових рейсів, покращення маршрутів і скорочення часу в дорозі для низки напрямків. Зміни покликані зробити подорожі більш зручними й ефективними для пасажирів.

Нові рейси до Карпат і міст України:

№ 33/34 Кривий Ріг – Ясіня: з’єднає Кривий Ріг, Львів і туристичні місця в Карпатах.

№ 61/62 Дніпро – Рахів: збільшить можливості для подорожей до Львова та Карпат.

№ 83/84 Київ – Солотвино: на 50% більше місць для подорожей до Славська та Закарпаття.

№ 125/126-129/130 Полтава, Кременчук – Ужгород: новий маршрут для сполучення Полтавщини із Карпатами.

№ 145/146 Харків – Чернівці: нове з’єднання Слобожанщини з Буковиною.

№ 165/166 Харків – Черкаси: забезпечить транспорт для мешканців Харкова, Дніпра та Черкас.

№ 823/824 Харків – Дніпро: регіональний поїзд для доїзду між великими містами.

Оптимізація існуючих сполучень:

№ 39/40 Запоріжжя – Солотвино тепер відправлятиметься пізніше (16:17), що дозволить пасажирам більше часу проводити в дорозі вночі.

№ 85/86 Запоріжжя – Львів продовжено до станції Рахів.

№ 105/106 Одеса – Київ може курсувати до Харкова у пікові періоди.

№ 113/114 Львів – Харків курсуватиме щоденно, з можливістю продовження до Івано-Франківська.

№ 133/134 Київ – Рахів тепер щоденний.

Скорочення часу в дорозі завдяки оновленій інфраструктурі:

№ 13/14 Київ – Солотвино: мінус 1 год. 9 хв.

№ 55/56 Київ – Рахів: мінус 57 хв.

№ 45/46 Ужгород – Харків: мінус 51 хв.

№ 39/40 Запоріжжя – Солотвино: мінус 45 хв. із Запоріжжя.

№ 3/4 Запоріжжя – Ужгород: мінус 41 хв. із Ужгорода.

З 15 грудня “Укрзалізниця” також запускає прямий щоденний поїзд Київ – Будапешт.

Відправлення з Києва о 10:16, прибуття до Будапешта о 06:00. Відправлення з Будапешта о 22:40, прибуття до Києва о 19:11.