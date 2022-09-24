Економіка

Укрзалізниця подвоює рухомий склад на маршруті до Балаклії

24 Вересня 2022 12:04
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Укрзалізниця подвоює рухомий склад на маршруті до деокупованої Балаклії. Попит на рейс настільки збільшився, що замість одного рейкового автобуса Pesa з суботнього ранку поїде одразу два, повідомили в УЗ.

  • Поїзд №6403/6402 Харків — Балаклія — Харків вирушає щодня з Харкова о 07:00 та прибуватиме до Балаклії о 09:33. З Балаклії вирушає о 09:58 та прибуває до Харкова об 12:24.
  • Поїзд №6407/6404 вирушає щодня з Харкова о 15:50 та прибуває до Балаклії о 18:14. З Балаклії вирушає о 18:39 та прибуває до Харкова о 21:09.

Зупинки передбачені на станціях Основа, Жихор, Зміїв, Занки, Шебелинка, додано зупинку на станції Слобожанська.

Квитки вартістю 29 грн можна придбати в касах та на борту.

Тим часом залізничники продовжують роботи з відновлення контактної мережі на звільнених територіях Харківської області:

  • на напрямку Харків — Балаклія електротягу відновлено до зупинкової платформи Геніївка;
  • на дільниці Харків — Дергачі відновлено 4 км елементів електропостачання з 5,2 км пошкоджених;
  • на дільниці Занки — Шебелинка під електротягу підготовлено 2 км із 17 км ушкоджених.

У роботах з відновлення інфраструктури на Харківщині задіяно близько 100 залізничників, а також самохідний рухомий склад, кранові установки та бурильні машини.


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