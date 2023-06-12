Кримінал

“Укргідроенерго”: Щонайменше рік до Криму вода не надходитиме

12 Червня 2023 20:50
41
читать на русском →
крим, каховська гес

Потерпати від проблем з водопостачанням через руйнування Каховської ГЕС і розливу водосховища у найближчій перспективі будуть чотири області, а до Криму вода не надходитиме щонайменше рік, заявив генеральний директор компанії «Укргідроенерго» Ігор Сирота в ефірі Радіо Свобода.

«До Криму водопостачання не відбувається, тому що вже в Каховському сховищі набагато нижчий рівень води, ніж потрібен для того, щоб йти по Кримському каналу. Тому, скоріш за все, мінімум, рік вода до Криму не буде поступати. При умові нашої деокупації, ми теж не зможемо їх забезпечити на перших порах водою. Потерпати буде від проблеми водопостачання Дніпропетровська область, Запорізька, Херсонська і Миколаївська. Приблизно ми розуміємо, що це чотири області, які будуть потерпати від водопостачання. Тому що ми знаємо, що нижче 12,70 метрів (це ми називали так званою «мертвою зоною») вже забори не працюють», – сказав Сирота.

Він заявив, що зараз розглядаються альтернативні рішення щодо забезпечення населення передусім питною водою.

«На сьогодні ще немає проблем. Наскільки нам відомо, що Кривій Ріг має запаси на 1,5-2 місяці. Нікополь і решта міст, які потерпають від підтоплення, то там довозиться вода. Було доручення прем’єра швидко збільшити свердловини в Херсонській, Миколаївській і в Дніпровській областях. У першу чергу це біля лікарень, щоб забезпечити людей питною водою. Де це неможливо, то буде проводиться довіз питної води. А потім будуть працювати, щоб була технічна вода», – розповів посадовець.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Червня 2023 21:07
34

За тиждень Україна повернула контроль над 90 кв. км своєї території
12 Червня 2023 21:21
42

Збірна України зіграла внічию з Німеччиною
12 Червня 2023 20:50
41

“Укргідроенерго”: Щонайменше рік до Криму вода не надходитиме
12 Червня 2023 19:47
24

В Херсоні знайдені тіла ще двох людей
12 Червня 2023 19:14
50

Генштаб відмічає “успішні бойові дії Сил оборони України”, але без подробиць
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

США последовательно саботируют настоящую помощь Украине и поддерживают мордор
Александр КИРШ

Первый, кто виноват в новокаховской трагедии, — Байден
Александр КИРШ

Маленьким ангелам
Юрій ЛУЦЕНКО

Капітуляція рашистських окупантів на Південному фронті
Александр КИРШ

В семье не без Орбана — так что надо суперНАТО
Александр КИРШ

“Убей его!”
усі думки