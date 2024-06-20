Суспільство

Укренерго ввело посилені обмеження у подачі світла через нічну атаку
20 Червня 2024 11:22
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з 11:00 енергетики збільшать обсяги обмежень споживання електроенергії через атаку росіян, як саме це вплине на графіки повідомлять обленерго.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

“Сьогодні, 20 червня, внаслідок нічної російської атаки обсяг обмежень споживання збільшено з 11:00”,  -йдеться у повідомленні.

В “Укренерго” зазначили, що подивитися як саме це вплине на графіки погодинних відключень можна на сайтах місцевих обленерго.

Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежують.


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