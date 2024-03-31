Економіка

“Укренерго”: Ціллю агресора були високовольтні підстанції на півдні країни

31 Березня 2024 10:03
читать на русском →
електроенергія
Міністр енергетики України Герман Галущенко оглядає один з ушкоджених енергооб’єктів в Одеській області 28 березня 2024 / Фото Facebook Г.Галущенко

​​Вночі росіяни знову завдали удару по енергетичних об’єктах. Ціллю були високовольтні підстанції «Укренерго» в південному регіоні, повідомили в Національній енергетичній компанії.

“Через пошкодження обладнання енергетики були вимушені застосувати аварійні відключення в м.Одеса та прилеглих районах. При зростанні споживання їх обсяг може збільшуватись”, – зазначається в повідомленні.

В Компанії також поінформували про продовження обмежень споживання на Харківщині та в Кривому Розі. “Вночі графіки відключень не застосовувались. Але через зростання споживання, а відповідно й навантаження на енергосистему, вдень, а особливо у години вечірнього максимуму, можливі відключення”, – попередили в Укренерго.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

ТОП-новини
31 Березня 2024 12:03

“Укренерго” зняло обмеження щодо електроспоживання у Харкові

31 Березня 2024 11:26

FT: Росіяни безоглядно вірять Путіну, який звинуватив Україну в теракті
31 Березня 2024 10:55

Le Monde: Париж поставить Києву сотні бронемашин і ракет
31 Березня 2024 10:03

“Укренерго”: Ціллю агресора були високовольтні підстанції на півдні країни
31 Березня 2024 09:45

Румунія і Болгарія частково увійшли до Шенгенської зони

Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас

Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери

Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?

Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду

усі думки