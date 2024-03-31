“Укренерго”: Ціллю агресора були високовольтні підстанції на півдні країни

​​Вночі росіяни знову завдали удару по енергетичних об’єктах. Ціллю були високовольтні підстанції «Укренерго» в південному регіоні, повідомили в Національній енергетичній компанії.

“Через пошкодження обладнання енергетики були вимушені застосувати аварійні відключення в м.Одеса та прилеглих районах. При зростанні споживання їх обсяг може збільшуватись”, – зазначається в повідомленні.

В Компанії також поінформували про продовження обмежень споживання на Харківщині та в Кривому Розі. “Вночі графіки відключень не застосовувались. Але через зростання споживання, а відповідно й навантаження на енергосистему, вдень, а особливо у години вечірнього максимуму, можливі відключення”, – попередили в Укренерго.