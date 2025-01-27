Суспільство

Україну накриє майже весняне тепло
27 Січня 2025 21:56
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Градусник та годинник на "Історичному музеї" у Харкові / Фото: Суспільне
Градусник та годинник на "Історичному музеї" у Харкові / Фото: Суспільне

Наприкінці січня в Україні очікується аномально тепла погода з температурою до +17 °C.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, найближчими днями у західних, південних та частково центральних областях температура сягатиме +12…+17 °C. На решті території також переважатиме тепло: вдень +7…+11 °C.

28 і 29 січня в Україні опадів не передбачається, проте з початком лютого прогнозують дощі та зниження температури.

У Києві 28 січня буде сухо, вітер південний, помірний, часом рвучкий. Температура вночі +4 °C, а вдень підніметься до +8 °C.


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