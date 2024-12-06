Економіка

Україну можуть поділити на зони за відключенням світл, – ЗМІ
6 Грудня 2024 17:00
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У Міністерстві енергетики розробляють нову методику застосування графіків відключення електроенергії. Це має вирішити проблему нерівномірного розподілу відключень між різними регіонами України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в енергетичній галузі.

Сьогодні області отримують загальні команди від “Укренерго” на відключення, але місцеві енергетики самостійно вирішують, які черги відключати та на який час. Через це у деяких областях світло можуть вимикати на 3-4 години, а в інших – лише на 2. Нова методика має забезпечити більш справедливий підхід.  

Одним із запропонованих варіантів є створення кількох зон, що об’єднуватимуть області з приблизно однаковим рівнем споживання. В межах кожної зони відключення відбуватимуться одночасно та за однаковими графіками. Наприклад, якщо в одній із зон визначено відключення на 4 години, це відбуватиметься синхронно для всіх областей, які входять до цієї зони.  

Ще один варіант передбачає створення підчерг для більш точного регулювання. Якщо запровадження однієї черги недостатньо, а двох – занадто багато, можливо відключення “півтори черги” для гнучкого управління енергосистемою.  

Поки що нова методика підходу до відключень перебуває у процесі формування, але запровадити її хочуть уже з січня 2025 року.


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