Спорт

Українським спортсменам заборонили змагатися з росіянами та білорусами

14 Квітня 2023 10:36
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Українським національним збірним командам заборонено змагатися на турнірах, де будуть присутні спортсмени з Росії та / чи Білорусі. Відповідний текст наказу опубліковано на офіційному сайті Міністерства молоді та спорту України.

Цей наказ ухвалений для “виконання рішення Кабінету міністрів України”. Згідно з цим документом, обмеження на участь у змаганнях стосуються усіх представників національних збірних України з олімпійських, неолімпійським та паралімпійських видів спорту.

Наказ підписав не Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, а його заступник Матвій Бідний. У його тексті вказано п’ять пунктів, які стосуються заборони на участь українським збірним змагатися на турнірах разом з представниками Росії та Білорусі.

  • Заборона офіційним делегаціям брати участь на турнірах з російськими та білоруськими атлетами.
  • Забезпечення відкликання з відряджень офіційних делегацій у разі участі на турнірах, де змагаються російські та білоруські спортсмени.
  • Забезпечення повернення учасників цих офіційних делегацій на територію України або у місця, звідки їх відрядили у разі виявлення фактів, передбачених у п.2.
  • Моніторинг спортивними федераціями можливої участі атлетів з Росії та Білорусі на міжнародних змаганнях та інформування Мінмолодіспорту.
  • Моніторинг участі представників всеукраїнських спортивних федерацій зі статусом національної, а також атлетів, які вони представляють, у міжнародних спортивних змаганнях за участі спортсменів з Росії та Білорусі. У разі виявлення порушень – подача відповідних документів для позбавлення статусу національних.

На початку квітня Мінмолодіспорту опублікувало заяву у відповідь на “протокольне” рішення Кабміну щодо бойкоту змагань за участі спортсменів з Росії та Білорусі. У ньому було вказано про готовність позбавлення федерацій статусу національних, а також можливі санкції у разі відмови.


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