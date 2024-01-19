Суспільство

Український автобус потрапив в ДТП у Польщі

19 Січня 2024 12:28
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дтп, польща

Український автобус із 26 людьми вночі потрапив в аварію в Люблінському воєводстві (Польща), трьох постраждалих доправлено до лікарень.

Про це повідомила речниця поліції міста Біла Підляська Барбара Салчинська-Пирхла.

“За попередніми даними, причиною аварії було непристосування швидкості до складних погодних умов. Тоді падав сніг, було слизько – складна дорожня ситуація”, – зазначила Салчинська-Пирхла.

За її словами, аварія сталася о пів на першу ночі за київським часом на дорозі 812 у населеному пункті Вишниці. За попередніми даними, 63-річний водій автобуса сполученням Рига-Чернівці в умовах негоди не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб на повороті занесло, він з’їхав на праве узбіччя, зачепив енергопоглинаючий бар’єр і перекинувся, зіткнувшись із деревом.

В автобусі було два водії і 24 пасажири.

Рятувальні служби на місці надали допомогу постраждалим. Троє людей, зокрема 80-річна жінка з тілесними ушкодженнями, доправлені для обстеження до лікарень міст Радинь-Підляський, Біла Підляська і Парчів.

Решту пасажирів перевезли у тимчасове місце перебування у гміні Вишниці, де вони очікують іншого автобуса.

За даними поліції, водій автобуса був тверезий.


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