        Суспільство

        Українських чоловіків-біженців хочуть виключити із системи надання житла в Нідерландах

        Федір Олексієв
        19 Вересня 2025 08:31
        читать на русском →
        Ілюстративне фото / ANP
        Ілюстративне фото / ANP

        У Нідерландах планують змінити правила проживання для українських чоловіків-біженців. Йдеться передусім про тих, хто вже має роботу: їм пропонують самостійно забезпечувати себе житлом.

        Про це повідомила виконувачка обов’язків міністра з питань притулку та міграції Мона Кейзер, пише NOS.

        Вона пояснила, що країна наближається до межі можливостей із розміщення людей, а тому вважає розумним, щоб працюючі чоловіки з доходом орендували житло власним коштом.

        Реклама
        Реклама

        Міністр порадила таким людям шукати житло у родичів або звертатися до роботодавців, наголосивши, що так діють і самі голландці. При цьому вона уточнила, що жінки з дітьми й надалі отримуватимуть притулок від держави.

        Разом із тим Кейзер не може зобов’язати українців самостійно шукати житло — відповідно до директиви ЄС про тимчасовий захист вони мають право на проживання та освіту.

        Нідерланди вже виділили близько 97 тисяч місць для українських біженців, і всі вони заповнені. Щомісяця в країну прибувають нові люди, через що частина вимушена ночувати на вулицях чи в авто.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини