Українських чоловіків-біженців хочуть виключити із системи надання житла в Нідерландах

У Нідерландах планують змінити правила проживання для українських чоловіків-біженців. Йдеться передусім про тих, хто вже має роботу: їм пропонують самостійно забезпечувати себе житлом.

Про це повідомила виконувачка обов’язків міністра з питань притулку та міграції Мона Кейзер, пише NOS.

Вона пояснила, що країна наближається до межі можливостей із розміщення людей, а тому вважає розумним, щоб працюючі чоловіки з доходом орендували житло власним коштом.

Міністр порадила таким людям шукати житло у родичів або звертатися до роботодавців, наголосивши, що так діють і самі голландці. При цьому вона уточнила, що жінки з дітьми й надалі отримуватимуть притулок від держави.

Разом із тим Кейзер не може зобов’язати українців самостійно шукати житло — відповідно до директиви ЄС про тимчасовий захист вони мають право на проживання та освіту.

Нідерланди вже виділили близько 97 тисяч місць для українських біженців, і всі вони заповнені. Щомісяця в країну прибувають нові люди, через що частина вимушена ночувати на вулицях чи в авто.