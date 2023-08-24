Українські військові в межах спецоперації здійснили висадку в Криму

Зранку 24 серпня в тимчасово анексованому Криму відбувся бій за участю плавальних засобів та авіації. Українські військові здійснили висадку в межах спецоперації.

Інформацію hromadske підтвердив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

«Підрозділи ГУР МО здійснили висадку в рамках спецоперації, усі завдання виконані», — зазначив він.

Близько 5 години ранку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут було чути вибухи, повідомили «Крим. Реалії».

Водночас російські пропагандистські Telegram-канали стверджують, що в Криму невідомі на гумових човнах нібито обстріляли з берега кемпінг з туристами в Оленівці. Мовляв, у двох човнах було 10 людей, які після короткої стрілянини відпливли.

Зазначимо, що в Маяку розташована база 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил рф. Також на тарханкутському півострові розташований радіолокаційний вузол — РЛК «Небо-М» та РЛС «Каста-2Е2». По периметру підготовлені позиції для ППО, зазначають «Крим. Реалії».