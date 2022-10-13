Політика

Українські війська впевнено просуваються до Херсона – розвідка Британії

13 Жовтня 2022 09:51
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розвідка британії

Своє чергове зведення про ситуацію в Україні міноборони Британії присвячує розвитку подій у Херсонській області, де окупаційна влада, зважаючи на все, готується до входження українських військ у сам Херсон.

Російські війська, які відступили на початку жовтня приблизно на 20 км на північ на Херсонському напрямку, намагаються зміцнити нову лінію фронту на захід від селища Мілове.

У цих районах тривають запеклі бої, особливо на заході лінії фронту, де російський фланг більше не захищений річкою Інгулець через успішний наступ ЗСУ. Більшість російських військ на цій ділянці – це неукомплектовані формування ВДВ.

Останніми днями російська окупаційна влада, зважаючи на все, віддала наказ про підготовку до евакуації частини мирних жителів з Херсона. Цілком імовірно, вони очікують, що бойові дії перекинуться на місто Херсон.


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Українські війська впевнено просуваються до Херсона – розвідка Британії
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