Українські війська впевнено просуваються до Херсона – розвідка Британії

Своє чергове зведення про ситуацію в Україні міноборони Британії присвячує розвитку подій у Херсонській області, де окупаційна влада, зважаючи на все, готується до входження українських військ у сам Херсон.

Російські війська, які відступили на початку жовтня приблизно на 20 км на північ на Херсонському напрямку, намагаються зміцнити нову лінію фронту на захід від селища Мілове.

У цих районах тривають запеклі бої, особливо на заході лінії фронту, де російський фланг більше не захищений річкою Інгулець через успішний наступ ЗСУ. Більшість російських військ на цій ділянці – це неукомплектовані формування ВДВ.

Останніми днями російська окупаційна влада, зважаючи на все, віддала наказ про підготовку до евакуації частини мирних жителів з Херсона. Цілком імовірно, вони очікують, що бойові дії перекинуться на місто Херсон.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 13 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/FZVE8WGrqG



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Z7N8K3PYkA