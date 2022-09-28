Політика

Українські сили просуваються як мінімум на двох напрямках – британська розвідка

28 Вересня 2022 11:22
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розвідка британії

Україна активізує наступ, в той час як Росія зміцнює оборону, йдеться у черговому зведенні британської розвідки.

Українські збройні сили активізують наступ на північному сході країни. Росія при цьому готує стійкішу оборону, оскільки український наступ може загрожувати частинам Луганської області.

“Українські сили повільно просуваються як мінімум на двох напрямках на схід від річок Оскол та Сіверський Донець. Тривають важкі бої у Херсонській області”, – йдеться у доповіді.

Також за даними британської розвідки, Росія продовжує “завзяті спроби” просунутися в районі Бахмута, незважаючи на те, що стикається з серйозним тиском на своїх північних і південних флангах. Розвідка зазначає, що за цим може стояти політичний тиск, оскільки Росія використовує військові сили, які могли б посилити інші бойові фланги.


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