Українські дрони провели масовану атаку на російські електропідстанції

Удари завдали по п’яти об’єктах в Росії і самопроголошеній «ЛНР», повідомив командувач силами безпілотних систем ЗСУ Роберт “Мадяр” Бровді. За його словами, найвіддаленіша з уражених підстанцій знаходиться в місті Грязі в Липецькій області.

Українські моніторингові канали пишуть, що це один з ключових енергооб’єктів Центрального федерального округу Росії, що забезпечує, зокрема, подачу електроенергії на Новолипецький металургійний комбінат. Офіційного підтвердження удару по цій підстанції з російського боку немає, проте мешканці прилеглих населених пунктів публікували кадри нічних вибухів.

Крім того, призначений Москвою глава «ЛНР» Леонід Пасічник написав про атаки по підстанціях у чотирьох муніципалітетах.

