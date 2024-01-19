Українські дрони атакували пороховий завод і нафтобазу – ГУР

В ніч на 19 січня Головне управління розвідки МОУ влаштувало чергову спецоперацію на території Росії за допомогою українських безпілотників.

Про це пише УП, посилаючись на співрозмовника в спецслужбах.

Дрони атакували Тамбовський пороховий завод та нафтобазу в Клинцях Брянської області.

За словами джерела УП, у наслідки атаки по пороховому заводу уточнюються, а от у Клинцях є “значні пошкодження військового об’єкту”.

“Путін сконцентрував найбільше засобів РЕБ та ППО на українських окупованих територіях, військові об’єкти на території РФ і далі будуть відпрацьовуватись”.

Губернатор Брянської області повідомив, що в російському місті Клинці палає масштабна пожежа на нафтобазі, нібито після збиття українського безпілотника.

Також, за даними російських пабліків, БПЛА літакового типу впав на майданчик біля цеху порохового заводу у Тамбові. Постраждалих і руйнувань немає, але персонал все одно для безпеки евакуювали, повідомили в РФ.

