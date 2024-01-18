Суспільство

Українські БПЛА атакували нафтобазу у Санкт-Петербурзі

18 Січня 2024 10:23
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гур, дрони, рф

Атака українських безпілотників у ніч на 18 січня по нафтобазі в Ленінградській області РФ є спецоперацією Головного управління розвідки МОУ.

Про це повідомляє УП. 

“Це – операція ГУР із задіянням сучасних українських засобів. Продовжується збір даних, є підтверджені влучання по цілях.

Відтепер військові об’єкти Пітера та Ленінградської області – у зоні досяжності українських сил”.

На уточнююче запитання, чи це вперше українські безпілотники атакували Ленінградську область РФ, співрозмовник УП відповів: “Не вперше, але є відмінності, і ворог їх відчув”.


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