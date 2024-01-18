Українські БПЛА атакували нафтобазу у Санкт-Петербурзі

Атака українських безпілотників у ніч на 18 січня по нафтобазі в Ленінградській області РФ є спецоперацією Головного управління розвідки МОУ.

Про це повідомляє УП.

“Це – операція ГУР із задіянням сучасних українських засобів. Продовжується збір даних, є підтверджені влучання по цілях.

Відтепер військові об’єкти Пітера та Ленінградської області – у зоні досяжності українських сил”.

На уточнююче запитання, чи це вперше українські безпілотники атакували Ленінградську область РФ, співрозмовник УП відповів: “Не вперше, але є відмінності, і ворог їх відчув”.