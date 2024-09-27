Економіка

Українські аграрії зібрали вже понад 50 мільйонів тонн нового врожаю
27 Вересня 2024 18:22
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агро, зерно
Робота запорізьких аграріів / Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України

В Україні намолочено 50,4 млн тонн нового врожаю, який зібраний на площі 14,2 млн га. Загалом зібрано 34,3 млн тонн зернових, 13,6 млн тонн олійних та 2,5 млн тонн цукрового буряку.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

  • пшениці – обмолочено на площі 4,9 млн га, намолочено 22,3 млн тонн;
  • ячменю – обмолочено 1,4 млн га, намолочено 5,5 млн тонн;
  • гороху – обмолочено на площі 212,2 тис. га, намолочено 465,3 тис. тонн;
  • кукурудзи – обмолочено 920,7 тис. га, намолочено 4,7 млн тонн;
  • проса – обмолочено 77,7 тис. га, намолочено 147,8 тис. тонн;
  • гречки – обмолочено 78,3  тис. га,  намолочено 115,5 тис. тонн;
  • соняшнику – обмолочено 3,3  млн га, намолочено 6,6 млн тонн насіння;
  • сої – обмолочено 1,6 млн  га, намолочено 3,5 млн тонн насіння;
  • ріпаку – обмолочено 1,3 млн га, намолочено 3,5 млн  тонн насіння.

По валовому збору зернових лідирують сільгосптоваровиробники Одещини – 4,2 млн тонн, Полтавщини – 2,9 млн тонн та Дніпропетровщини – 2,5 млн тонн.

По урожайності попереду аграрії Хмельниччини з показником 65,5 ц/га, Буковини – 60,1 ц/га та Івано-Франківщини – 58,9 ц/га.


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