Суспільство

Українське товариство глухих незадоволене жестовим перекладом нацвідбору на Євробачення

6 Лютого 2024 12:51
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євробачення
Перекладачка на жестову мову Катерина Заботкіна / Фото з instagram Заботкіної

В Українському товаристві глухих заявляють, що подача матеріалу національного відбору на міжнародний пісенний конкурс “Євробачення-2024” жестовою мовою здійснювалася на аматорському рівні та з переважно власною інтерпретацією матеріалу.

“Якщо говорити про те, що це був переклад, який здійснювався з метою забезпечення безбар’єрності для аудиторії людей із порушеннями слуху, то зазначимо: так, це було шоу, яке дуже сподобалося аудиторії людей, які чують, але це не зайшло людям, які мають знижений слух або зовсім не чують і користуються жестовою мовою. Тому що це насправді не був професійний переклад, який міг би бути, якби його здійснювали досвідчені перекладачі жестової мови. Про це вже кілька днів дуже багато говорять у спільноті глухих. Глухі люди кажуть просто: “Я нічого не зрозумів”, – повідомили в Українському товаристві глухих у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” з посиланням на першого заступника голови Тетяну Кривко.

У зв’язку з цим в організації констатували, що подача матеріалу Нацвідбору на “Євробачення-2024” здійснювалася на аматорському рівні та з переважно власною інтерпретацією матеріалу.

“Найсумніше в цій історії те, що, прагнучи зробити начебто добру справу, організатори зовсім не врахували, чи комфортно буде подано матеріал для людей, які не чують. Тож сьогодні отримуємо відгуки розчарованості та навіть відчуття того, що організатори зневажили жестомовних осіб, запропонувавши їм низькосортний вид перекладу жестовою мовою”, – заявили в Українському товаристві глухих.

Також у товаристві закликали до використання якісного підходу для забезпечення інклюзивності на національному рівні.


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