В Осло охоронця посольства США заарештували за підозрою в шпигунстві на користь РФ та Ірану

У Норвегії охоронця посольства США заарештували за підозрою в шпигунстві на користь Росії та Ірану, пише Reuters.

У поліції повідомили, що підозрюваного, якому трохи більше 20 років, затримали у себе вдома в середу, 20 листопада. У четвер суд помістив його під арешт на час розслідування.

Служби безпеки Норвегії підтвердили, що підозрюваний працював охоронцем американського посольства в Осло, і заявили, що під час арешту в нього було конфісковано “великий обсяг” цифрових матеріалів. За словами представника служби безпеки Томаса Блома, поки що зарано говорити, яка саме інформація могла бути передана.

Адвокат затриманого Джон Крістіан Елден сказав, що його клієнт сам визнав контакти з російськими та іранськими співробітниками розвідки.