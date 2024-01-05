Українська розвідка здійснила рейд у Бєлгородську область

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України здійснили рейд у Бєлгородську область Росії та завдали ворогу втрат.

Про це повідомили в ГУР.

У ГУР повідомили, що отримали розвідані про план вищого керівництва армії РФ провести перевірку на російських позиціях в Грайворонському районі Бєлгородської області через невдоволення й скарги місцевого особового складу на погані умови служби. Перед приїздом “перевірки” з Москви рядові окупанти стали проводити активні інженерні роботи.

“Аби завдати ворогу втрат та погіршити його морально-психологічний стан, спецпризначенці ГУР МО України спланували та здійснили спецоперацію.

Під час виконання завдання розвідники замінували єдину дорогу, якою пересувались загарбники на вказаній ділянці, а також атакували російський взводний опорний пункт.

Внаслідок вогневого нальоту із застосуванням стрілецької зброї та мінометів, а також підриву на українських мінах ворог зазнав втрат”.

Кількість ліквідованих та поранених окупантів уточнюється”.