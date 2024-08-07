В Україні очікується переважно тепла та суха погода

Короткочасний дощ і гроза очікуються місцями на північному сході України в четвер, 8 серпня, в інших місцях без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°, на півдні країни вночі 17-22°, вдень 26-31°; у Карпатах уночі 8-13°, удень 19-24°.

У Києві 8 серпня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.

У п’ятницю, 9 серпня, у більшості областей України також без опадів, лише в західних, удень і північних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 13-18°, на півдні країни 16-21°; вдень 23-28°, у південній частині 27-32°.

У Києві 9 серпня вночі без опадів, удень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, удень 25-27°.