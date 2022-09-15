Суспільство

Українці не готові до жодних територіальних поступок заради миру – опрос

15 Вересня 2022 13:36
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Абсолютна більшість українців (87%) не готова йти на будь-які територіальні поступки заради якнайшвидшого припинення війни з РФ, свідчать результати телефонного соціологічного опитування “Динаміка готовності до територіальних поступок для якнайшвидшого завершення війни”, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 7-13 вересня.

У прес-релізі з результатами опитування зазначається, що для 87% респондентів жодні територіальні поступки не допустимі (цей показник зріс на 3 відсоткові пункти порівняно з аналогічним опитуванням, проведеним у липні).

Водночас лише 8% вважають, що для досягнення миру та збереження незалежності можна відмовитись від деяких територій (і частка таких людей знизилася порівняно з липнем на 2 відсоткові пункти).

В усіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. Навіть серед жителів сходу країни, де нині тривають інтенсивні бої, 85% проти поступок (готові на поступки – лише 10%), а серед жителів півдня – 83% проти поступок (готові – лише 10%).

“Доцільно звернути увагу, що в період із травня до липня на сході з 68% до 77% побільшало тих, хто проти будь-яких поступок, а у вересні цей показник зріс ще до 85%. Нині фактично немає різниці між поглядами жителів різних регіонів”, – наголошується в прес-релізі.


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