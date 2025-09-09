Україна зіграла внічию з Азербайджаном у відборі ЧС-2026

Збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном у другому турі кваліфікації чемпіонату світу-2026 — матч завершився з рахунком 1:1, повідомляє Суспільне Спорт.

Для команди Сергія Реброва це був другий матч у відборі. У стартовій грі українці поступилися чинному віцечемпіону світу Франції (0:2) і залишалися на третій позиції у групі В, випереджаючи лише Азербайджан, який програв Ісландії з рахунком 0:5.

Азербайджанці підходили до матчу з серією із 11 ігор без перемог і змінили головного тренера Фернанду Сантуша. До цього команди зустрічалися двічі — у 2006 році: тоді була нічия 0:0 та перемога України 6:0.

Наступну гру у відборі ЧС-2026 збірна України проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Турнірна таблиця групи В: