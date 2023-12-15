Спорт

Україна вперше в історії виграла змішану естафету на Юніорському Кубку IBU

15 Грудня 2023 13:32
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Збірна України з біатлону стала переможцем змішаної естафети на етапі Юніорського Кубку IBU в італійському Ріднау. Українці утримували лідерство упродовж усієї гонки, після того як змогли піднятися на перше місце ближче до фінішу першого етапу.

Україна у цій гонці змагалася у складі Степана Кінаша, Владислава Чихаря, Олександри Меркушиної та Олени Городної.

Юніорський Кубок IBU: змішана естафета

  • Україна (0+7) 1:09:58.2
  • Німеччина (0+7) +13.9
  • Італія (0+5) +51.9
  • Франція (2+14) +1:15.1
  • Словенія (1+13)

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