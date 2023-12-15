Україна вперше в історії виграла змішану естафету на Юніорському Кубку IBU

Збірна України з біатлону стала переможцем змішаної естафети на етапі Юніорського Кубку IBU в італійському Ріднау. Українці утримували лідерство упродовж усієї гонки, після того як змогли піднятися на перше місце ближче до фінішу першого етапу.
Україна у цій гонці змагалася у складі Степана Кінаша, Владислава Чихаря, Олександри Меркушиної та Олени Городної.
Юніорський Кубок IBU: змішана естафета
- Україна (0+7) 1:09:58.2
- Німеччина (0+7) +13.9
- Італія (0+5) +51.9
- Франція (2+14) +1:15.1
- Словенія (1+13)