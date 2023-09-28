Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ на 2023–2025 роки.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

“Україна залишається надійним міжнародним партнером у сфері атомної енергетики, і ми докладемо всіх зусиль для посилення важливої ролі МАГАТЕ та зміцнення ядерної безпеки й захищеності.

Ми всі маємо працювати разом – усі у світі, хто цінує безпеку, – щоб покласти край усім видам ядерного шантажу, які Росія намагається зробити нормою.

Ядерна та радіаційна безпека мають бути гарантовані”, – зазначив Зеленський.