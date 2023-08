Україна та РФ ведуть бої за “вишки Бойка”

На тлі високої напруженості у Чорному морі тривають бої між морськими та повітряними силами України та РФ за стратегічно важливі газові та нафтові платформи між Кримом та Одесою. Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

«Минулого тижня російський бойовий літак обстріляв український військовий катер, який діяв біля платформи на північному заході моря. Платформи експлуатуються компанією «Чорноморнафтогаз» (так звані «вишки Бойка), захоплені проросійською окупаційною владою в Криму під час анексії 2014 року. Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна завдала ударів по кількох контрольованих Росією платформах. І Росія, і Україна також періодично захоплювали їх своїми військами», – йдеться у повідомленні у твіттері.

Британська сторона зазначає, що платформи мають цінні вуглеводневі ресурси. «Однак, як і острів Зміїний на заході, вони також можуть використовуватися як передові бази розгортання, посадкові майданчики для гелікоптерів та розміщення ракетних систем великої дальності», – кажуть британські фахівці.

