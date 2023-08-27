Політика

Україна та РФ ведуть бої за “вишки Бойка”

27 Серпня 2023 11:09
читать на русском →
Британська розвідка

На тлі високої напруженості у Чорному морі тривають бої між морськими та повітряними силами України та РФ за стратегічно важливі газові та нафтові платформи між Кримом та Одесою. Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

«Минулого тижня російський бойовий літак обстріляв український військовий катер, який діяв біля платформи на північному заході моря. Платформи експлуатуються компанією «Чорноморнафтогаз» (так звані «вишки Бойка), захоплені проросійською окупаційною владою в Криму під час анексії 2014 року. Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна завдала ударів по кількох контрольованих Росією платформах. І Росія, і Україна також періодично захоплювали їх своїми військами», – йдеться у повідомленні у твіттері.

Британська сторона зазначає, що платформи мають цінні вуглеводневі ресурси. «Однак, як і острів Зміїний на заході, вони також можуть використовуватися як передові бази розгортання, посадкові майданчики для гелікоптерів та розміщення ракетних систем великої дальності», – кажуть британські фахівці.

Повідомлення про удари військ ЗСУ по бурових установках незаконно привласненого Росією «Чорноморнафтогазу», які ще називають «вежами Бойка», надходять із червня минулого року.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Серпня 2023 15:49

Зеленський очікує нових рішень партнерів щодо постачання зброї
27 Серпня 2023 16:10

Контррозвідка СБУ атакувала Курський аеродром
27 Серпня 2023 15:28

Російська армія обстріляла Одноробівку на Харківщині – загинула жінка
27 Серпня 2023 14:43

Кількість студентів-чоловіків зросла на 82 відсотка
27 Серпня 2023 14:03

Загибель Пригожина офіційно підтверджена
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Извините за мой французский, или Как грамотно посылать
Александр КИРШ

Пятая колонна нашла вождя и сдала Харьков
Олексій АРЕСТОВИЧ

Как мы убиваем своих
Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
усі думки