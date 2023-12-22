Політика

Україна та Польща узгодили план дій для розблокування кордону – Мінвідновлення

22 Грудня 2023 21:25
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кордон, польща

Українське Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури узгодили з членами польського міністерства інфраструктури план дій для розблокування кордону. Про це повідомила пресслужба Мінвідновлення.

Від України у зустрічі взяли участь заступники міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач та Юрій Васьков, від Польщі – новий заступник голови Мінінфраструктури Польщі Павел Ганчарж.

“Ключовий результат зустрічі – погодження спільних позицій для розблокування кордону. Сторони досягли порозуміння щодо компромісних рішень та їх реалізації”, – пише пресслужба відомства.

Зазначається, що це – продовження переговорів віцепрем’єра з питань відновлення України Олександра Кубракова та нового міністра інфраструктури Польщі Даріуша Климчака.

Там наголосили, що зміни до поточної угоди про лібералізацію вантажних перевезень, чого вимагають польські перевізники, не обговорюються.

“Наступний етап – перемовини на рівні Міністерства інфраструктури Польщі та протестувальників”, – додали в Мінвідновленні, подякувавши Варшаві за готовність до діалогу й роботу над вирішенням блокади.


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