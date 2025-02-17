Україна та ОАЕ підписали угоду про вільну торгівлю

Україна та Об’єднані Арабські Емірати підписали угоду про всеосяжне економічне партнерство. Це перша угода України про вільну торгівлю з державами Перської затоки, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Відповідно до угоди, українські товари отримають доступ до ринку ОАЕ для 96,6% товарних ліній.

“Це історична подія, адже йдеться про першу угоду у найбільш економічно просунутому регіоні Близького Сходу. Вона охоплює не лише ОАЕ, але загалом регіони Затоки. Це не просто угода між двома країнами, це вихід на глобальний ринок, адже ОАЕ є важливим економічним, торгівельним та фінансовим хабом на Близькому Сході”, — наголосила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За оцінками Міністерства економіки, угода може сприяти збереженню позитивного сальдо торгівлі товарами, яке у 2023 році становило 51,5 млн дол. США. У середньо- та довгостроковій перспективі може вплинути на зміщення траєкторії розвитку реального ВВП на 0,1%.

Завдяки угоді очікується зростання експорту українських товарів, зокрема у секторах металургії, харчової промисловості, борошномельного виробництва та виробництва олії.

Водночас ОАЕ зняли обмеження на частку іноземного капіталу в українських компаніях, що дозволить збільшити інвестиції в цей регіон.

Угода відкриває нові можливості для цифрової торгівлі: скасовано мита на цифрову та електронну передачу даних, включаючи електронний контент. Закріплено зобов’язання щодо цифрових платежів, захисту персональних даних і створення прозорих правил для бізнесу, що розвиває цифрову економіку та транскордонну торгівлю.

“Поглиблення співпраці у торгівлі, інвестиціях, технологічних інноваціях та інфраструктурі стане потужним стимулом для економіки України та посилення політичних зв’язків”, — підсумувала Свириденко.