Політика

Україна та Індія під час візиту прем’єра Моді погодили чотири документи про співпрацю
23 Серпня 2024 15:30
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індія
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді / Фото: ОП

Україна та Індія погодили чотири спільні документи під час поїздки до Києва прем’єр-міністра Нарендри Моді. Вони стосуються медицини, сільського господарства, гуманітарної допомоги та культури, повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час зустрічі з прем’єр-міністром Індії.

“На сьогодні ми погодили зі стороною наших сьогоднішніх гостей, з Індією погодили чотири документи в цей історичний візит прем’єр-міністра Моді між Україною та Індією”, – сказав глава держави.

Зеленський уточнив, що це медична сфера, співпраця в аграрному напрямку, гуманітарні відносини та культура.

“І підготовлена спільна заява за змістом візиту прем’єр-міністра і щодо розбудови стратегічного партнерства між нашими країнами, торгівлі між нашими країнами та військово-технічна співпраця. Все це має зміцнюватися”, – наголосив президент.

Відомо, що Україна та Індія погодили:

  • Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Індія щодо індійської гуманітарної грантової допомоги для реалізації ефективності розвитку громад:
  • Угода між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Індія про співпрацю в галузі сільського господарства та харчової промисловості;
  • Програму культурного співробітництва на 2024-2028 роки;
  • Меморандум про взаєморозуміння між державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та Центральною інспекцією з контролю за стандартами лікарських засобів МОЗ Індії.

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