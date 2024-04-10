Україна та Британія уклали угоду в галузі оборонної співпраці

Уряди України та Великої Британії уклали рамкову угоду в галузі оборонної співпраці, яка спрямована на зміцнення довгострокового партнерства між державами.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

З боку України угоду підписали Умєров, а також міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. З боку Британії – міністр з торгівельної політики Британії Грег Хендс.

За словами Умєрова, така угода посилює співпрацю Британії та України у військовій галузі, відкриває шлях до надання ще більшої підтримки, а також залучення найпрогресивніших британських технологій.

Міністр наголосив, що закликав представників десятків британських компаній інвестувати в Україну та створювати спільні підприємства.