Політика

Україна та Британія уклали угоду в галузі оборонної співпраці

10 Квітня 2024 16:14
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британія, міноборони
Міністр оборони україни Рустем Умєров підписує угоду з Великою Британією / Фото: Rustem Umerov

Уряди України та Великої Британії уклали рамкову угоду в галузі оборонної співпраці, яка спрямована на зміцнення довгострокового партнерства між державами.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

З боку України угоду підписали Умєров, а також міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. З боку Британії – міністр з торгівельної політики Британії Грег Хендс.

За словами Умєрова, така угода посилює співпрацю Британії та України у військовій галузі, відкриває шлях до надання ще більшої підтримки, а також залучення найпрогресивніших британських технологій.

Міністр наголосив, що закликав представників десятків британських компаній інвестувати в Україну та створювати спільні підприємства.


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