Політика

Україна та Бельгія підписали спільний меморандум

30 Січня 2024 08:50
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україна, бельгія

Міністерство оборони та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості підписали спільний меморандум про взаєморозуміння з Міноборони Бельгії. В Міноборони України заявили, що він дасть поштовх розвитку двосторонніх відносин, зокрема у сфері оборонного виробництва.

Про це у понеділок, 29 січня, заявив заступник міністра оборони генерала-лейтенант Іван Гаврилюк, повідомляє Суспільне.

Він наголосив, що цей меморандум є важливим у контексті розвитку вітчизняного оборонно-промислового комплексу, створення спільних підприємств з партнерами, локалізації оборонного виробництва в Україні. Гаврилюк зазначив, що це є одним з українських пріоритетів.

За його словами, меморандум окреслює наміри запроваджувати спільні проєкти, спрямовані на зростання потенціалу та обсягів виробництва української оборонної промисловості. Йдеться про плани щодо спільного виробництва певних типів та видів озброєнь, організації ремонту, підготовки спеціалістів та технічного персоналу.

“Україна дуже зацікавлена у створенні спільних підприємств, які будуть функціонувати за міжнародними стандартами. Впевнений у нашому подальшому плідному та взаємовигідному співробітництві”, – наголосив заступник міністра оборони.

Також передбачається реалізація інших заходів спрямованих на розбудову в Україні сучасної оборонної індустрії.

“Це дуже важливо у контексті питання розвитку вітчизняного ОПК, створення спільних підприємств з партнерами, локалізації оборонного виробництва в Україні. Це є одним з наших пріоритетів”, – сказав Іван Гаврилюк.


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