Україна розглядає створення в Курській області військових комендатур

Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Курській області.

Як повідомив президент, обговорили ключові питання:

Безпека,

гуманітарна допомога,

створення за необхідності військових комендатур.

“Україна захищає себе та життя своїх людей у прикордонних громадах і здійснює активні дії на російській території. Наші сили суворо дотримуються вимог міжнародних конвенцій і міжнародного гуманітарного права”, – зазначив Зеленський.

Омбудсман Дмитро Лубінець, який був присутній на нараді, зазначив, що, у реалізації свого права на самооборону, відповідно до статті 51 Статуту ООН, Україна має право не лише захищатися, а й повинна дотримуватися усіх міжнародних конвенцій та вимог міжнародного гуманітарного права.

“Тож наші військові у цілях самооборони сформували “буферну (санітарну) зону” на території Курської області”, – повідомив Лубінець.

Також на нараді обговорили питання доступу представників МКЧХ, ООН та інших неупереджених міжнародних організацій у здійсненні гуманітарних заходів.

“У “буферній зоні” повинно забезпечуватися постачання продовольства, медикаментів та інших необхідних цивільному населенню предметів”, – додав він.