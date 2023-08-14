Україна проти запровадження обмеження дальності руху ракет Taurus

Українська сторона проти запровадження обмеження дальності крилатих далекобійних ракет Taurus, якщо Німеччина все ж ухвалить рішення передати її ЗСУ.

Про це заявив посол України у Німеччині Олексій Макеєв.

“Технічно обмежити зону дії Taurus – це все одно, що заборонити футболістам національної збірної виходити на половину поля суперника або пробивати пенальті. Які порівняння ви можете придумати? Тільки неправильні відповіді.”, – написав він та додав джіфку здивованого футболіста.

Зазначимо, що Німеччина відтягує передавання Україні крилатих ракет Taurus. Як пояснив канцлер ФРН Олаф Шольц, це рішення потрібно ретельно перевірити. Також він зауважив, що більшість громадян у Німеччині вважають за потрібне, що не на кожну вимогу доставки одразу потрібно відповідати “так”.