Суспільство

Україна повернула додому ще трьох дітей

16 Грудня 2023 17:10
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діти

Україна за допомогою Катара повернула додому ще трьох дітей, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

“Спільними зусиллями у рамках плану дій Президента України Bring Kids Back UA, за посередництва Держави Катар, троє діток вже скоро возз’єднаються зі своїми родинами та зустрінуть свята вдома – в Україні. Також долучаємо до цього процесу громадські організації та міжнародних партнерів”, – написав Лубінець у Facebook.

За його словами, хлопчика 2008-го року народження і дівчинку 2011-го вдалося вивезти з ТОТ Херсонської області і вонни вже поряд зі своєю мамою.

Третій хлопчик 2011-го року народження вже теж поряд зі своєю мамою. Мама його забрала на території Грузії. Хлопець прагнув повернутися в Україну з РФ до матері, після того, як його батько вивіз без дозволу.

“Кожне повернення – окрема історія і спецоперація над якою працюють люди. І їх мета – повернути всіх дітей на Батьківщину. Дякую всім, хто допомагає це робити. Ми будемо боротись за кожну українську дитину і повернемо всіх”, – зазначив омбудсмен.


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Україна повернула додому ще трьох дітей
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