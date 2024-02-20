Суспільство

Україна планує використовувати додатковий маршрут через Дунай для збільшення експорту до довоєнного рівня

20 Лютого 2024 19:13
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експорт, україна
Вантажне судно / Getty Images

Україна планує новий експортний маршрут Дунаєм, щоб збільшити експорт до довоєнного рівня, оскільки польська блокада сільськогосподарської продукції блокує сухопутний кордон із Європейським Союзом.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає УП.

“Ми плануємо контейнерні перевезення через верхній Дунай, оскільки Румунія більш передбачувана, ніж польський кордон”, – заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Новий маршрут проходитиме від українського порту Ізмаїл до румунської Констанци та дунайських портів Німеччини. 

Одночасно з цим, “Українське дунайське пароплавство” вже побудувала другу великотоннажну баржу SLG для доставки вантажів.


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