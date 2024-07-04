Україна піднялася у рейтингу найбільших економік світу

Україна посіла 57-ме місце у рейтингу найбільших економік світу. Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на рейтинг Світового банку.

У 2023 році валовий внутрішній продукт України збільшився на 5,3%, а у доларах, за оцінкою Світового банку, розмір виріс зі $162 млрд до $178,8 млрд. Як наслідок, у рейтингу Україна піднялась з 59-го місця на 57-ме, обійшовши Кувейт (і ще одне місце додалося внаслідок того, що з рейтингу виключили Кубу). Сусіди України – Угорщина з $212,4 млрд і Ефіопія зі $163,7 млрд.

На першому місці з величезним відривом — США. В абсолютних доларах американська економіка на третину більша за китайську – $27,4 трлн і $17,8 трлн відповідно.

Німеччина обігнала Японію й вийшла на третє місце – $4,5 трлн проти $4,2 трлн.

Японія входила до трійки найбільших економік світу з середини минулого сторіччя. У 1968 році вона обійшла Західну Німеччину за обсягом валового національного продукту – основного тодішнього індикатора, ставши другою у світі після США. На цій позиції вона перебувала до 2010 року, перш ніж її обійшов Китай.

Закривають першу десятку найбільших економік світу — Індія, Велика Британія, Франція, Італія, Бразилія й Канада.

Найменша економіка у світі – у Тувалу, її ВВП оцінюється лише у $62 млн.