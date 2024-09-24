Політика

Україна отримає черговий пакет енергетичної допомоги від Японії
24 Вересня 2024 07:50
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допомога, зеленський, японія
Володимир Зеленський та Фуміо Кішіда / ОП

На полях Генеральної Асамблеї ООН прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда повідомив Президенту України Володимиру Зеленському про новий пакет енергетичної допомоги.

Про це повідомляє Офіс президента.

У повідомленні ОП зазначається, що серед тем обговорення – співпраця з партнерами у G7 та ЄС для створення практичного механізму, який дасть змогу отримати 50 млрд доларів коштом заморожених російських активів.

Володимир Зеленський також розповів про актуальну ситуацію в енергетиці. Фуміо Кішіда заявив, що Японія готує новий пакет енергетичної допомоги, до якого увійдуть трансформатори, генератори та інше обладнання.


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