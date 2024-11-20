Політика

Україна може програти війну, якщо буде зменшена допомога Америки – Зеленський 
20 Листопада 2024 08:36
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допомога, зеленський, сша
Володимир Зеленський / ОПУ

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News 19 листопада заявив, що скорочення США військової допомоги Україні може призвести до поразки країни у війні з Росією.

Про це він сказав в інтерв’ю каналу Fox News 19 листопада.

Зеленський підкреслив, що власних виробничих потужностей Україні недостатньо для ефективної протидії агресору.

“Якщо допомогу скоротять, я думаю, що ми можемо програти. Безумовно, ми залишимося і продовжимо боротьбу. Ми маємо власне виробництво, але його недостатньо для перемоги чи виживання. Якщо це буде вибір США, ми вирішимо, що робити далі”, – зазначив президент.

На питання про стан воєнних дій Зеленський відповів, що найважчий період вже позаду – це були перші місяці повномасштабного вторгнення.

“Я вважаю, що найважчий етап ми вже пережили, але тепер все залежить від нашої єдності. Це небезпечно, якщо ми втратимо єдність в Європі або, що найважливіше, між Україною та США”, – підкреслив він.

Зеленський також зазначив, що закінчення війни залежить від російського президента Володимира Путіна.

“Він може завершити цю війну, якщо захоче. Однак багато залежить від США, адже Путін слабший за них. Президент США має силу, повноваження та зброю, і може знизити ціну на енергоносії”, – додав український лідер.


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