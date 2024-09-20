Україна може отримати від Австралії списані танки Abrams

Україна може отримати списані австралійські танки Abrams загальною вартістю $550 млн.

Відповідний план Канберра опрацьовує з Вашингтоном, повідомляє австралійська газета Sydney Morning Herald.

Україна двічі подавала запит, вперше – у травні 2023. Україна просила про передачу 14 танків та про навчання екіпажів до цих машин. Уряд Австралії фактично відхилив запит.

Австралія спочатку зазначала, що списані танки потрібно відправити на ремонт до США, щоб передати їх Україні.

Іншим аргументом було те, що нібито Abrams хотіли замінювати поступово: спочатку дочекатися нових машин, а вже потім списати старі.