Суспільство

Україна має можливість розробляти рішення світового рівня -WP

26 Липня 2023 15:40
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війна, україна

Україна на сьогодні перетворилася на суперлабораторію з розробки інноваційних військових продуктів і має цілком реальну можливість розробити рішення світового рівня.

Про це пише Washington Post 

“Україна, яка відома сільським господарством та важкою промисловістю, не є очевидним місцем для інновацій дронів. Однак гострота війни перетворила країну на свого роду суперлабораторію винаходів, залучаючи інвестиції від хвалених бізнес-світил, включаючи колишнього виконавчого директора Google Еріка Шмідта”, – йдеться в матеріалі.

Зазначається, що понад 200 українських компаній, які займаються виробництвом безпілотників, зараз працюють пліч-о-пліч з військовими підрозділами на передовій, щоб налаштувати та посилити дрони, щоб покращити їхню здатність вбивати та шпигувати за ворогом.

“Це технологічні перегони 24/7”, – прокоментував віцепрем’єр-міністр України Михайло Федоров, який відповідає за українську програму “Армія дронів”, спрямовану на максимальне використання Києвом розвідувальних та ударних безпілотників, щоб компенсувати велику перевагу Росії в авіації та артилерії.

Washington Post наголошує, що саме ця програма допомогла приватним компаніям навчити понад 10 000 операторів дронів минулого року, з метою навчання додаткових 10 000 протягом наступних шести місяців.

“За оцінками, російські військово-повітряні сили в 10 разів більші, ніж українські, але Київ тримав більшу їх частину на землі після того, як збив кілька винищувачів у перші дні конфлікту. Безпілотники дозволили Україні вести спостереження і вражати чутливі цілі далеко в тилу ворога, одночасно підвищуючи точність звичайної артилерії”, – пише видання.

Washington Post описує переваги роботи над технологіями саме в Україні на прикладі технологій глушіння, наголошуючи, що компанії можуть не просто розробляти, а й тестувати свою продукцію. Це привілей, якого немає у переважної більшості міжнародних компаній, що спеціалізуються на аналогічних виробництвах.

“На Заході ви не можете просто запустити глушник лише для того, щоб протестувати свій продукт. Вам потрібна спеціальна ліцензія, і навіть коли вона у вас є, вона поширюється тільки на вузьку оточену територію”, – розповів виданню колишній керівник Uber Андрій Ліскович, який покинув Кремнієву долину, щоб допомогти військовим зусиллям України.

“Ось чому це одна з областей, де Україна має цілком реальну можливість розробити рішення світового рівня”, – сказав Ліскович.

Виробники дронів також отримують постійний зворотний зв’язок з лінії фронту, що дозволяє їм вносити негайні корективи, щоб зменшити вразливість і поліпшити летальність.

“Рішення для кінцевого споживача є однією з найскладніших і найважливіших проблем”, – сказав Ліскович.


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