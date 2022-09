Україна чинить тиск на території, які РФ вважає важливими для досягнення своїх військових цілей

За останні три дні українські війська укріпили плацдарми на східному березі річки Оскіл у Харківській області, йдеться у щоденній доповіді британських розвідників. Вони нагадали, що Росія спробувала інтегрувати Оскіл в консолідовану лінію оборони після виведення своїх сил на початку місяця.

На півдні, в Донецькій області, тривають бої, оскільки українські війська атакують місто Лиман на схід від річки Сіверський Донець, яке Росія захопила в травні.

“Ситуація на полі бою залишається складною, але Україна зараз чинить тиск на території, які Росія вважає важливими для досягнення своїх військових цілей”, – зауважується у доповіді.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 September 2022



