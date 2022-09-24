Політика

Україна чинить тиск на території, які РФ вважає важливими для досягнення своїх військових цілей

24 Вересня 2022 09:30
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За останні три дні українські війська укріпили плацдарми на східному березі річки Оскіл у Харківській області, йдеться у щоденній доповіді британських розвідників. Вони нагадали, що Росія спробувала інтегрувати Оскіл в консолідовану лінію оборони після виведення своїх сил на початку місяця.

На півдні, в Донецькій області, тривають бої, оскільки українські війська атакують місто Лиман на схід від річки Сіверський Донець, яке Росія захопила в травні.

“Ситуація на полі бою залишається складною, але Україна зараз чинить тиск на території, які Росія вважає важливими для досягнення своїх військових цілей”, – зауважується у доповіді.


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