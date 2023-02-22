Політика

Угорщина засудила Росію та зайняла проукраїнську позицію на саміті B9

22 Лютого 2023 21:11
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Угорщина, нато

Опубліковано заяву за підсумками саміту “Бухарестської дев’ятки”. Це група з дев’яти країн східного флангу НАТО, що знаходяться поряд з Україною та Росією. Їхні лідери сьогодні зустрілися з Джо Байденом у Варшаві.

У заяві йдеться, зокрема, що всі країни “дев’ятки” готові підтримувати Україну у прагненні відновити її міжнародно визнані кордони та на шляху до Європи.

У ній також засуджуються всі країни, які сприяють російській агресії та згадується окремо Білорусь.

Підписала заяву і Угорщина, яка реагує на агресію РФ в Україні інакше, ніж решта західних сусідів Росії. На це в інтерв’ю польському телеканалу TVN24 звернув увагу президент Польщі Анджей Дуда.

Угорщина погоджується з наданням допомоги Україні, але заперечує постачання зброї, вважаючи, що вони призводять до затягування конфлікту.

До “Бухарестської дев’ятки” входять Польща, Румунія, Болгарія, Угорщина, Литва, Естонія, Латвія, Чехія та Словаччина.


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