Політика

Угорщина не підтримає вступ України в ЄС через закон про освіту

25 Березня 2023 15:47
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Угорщина, єс

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не підтримає євроатлантичну і європейську інтеграцію України доки “школи на Закарпатті у небезпеці”.

Як передає “Європейська правда“, угорського міністра цитує у Twitter речник уряду Угорщини Золтан Ковач.

Сійярто провів зустріч з помічницею комісара ООН з прав людини Ілзе Брандс Керіс.

“Угорщина не може підтримувати трансатлантичну та європейську інтеграцію України доти, доки угорські школи на Закарпатті перебувають у небезпеці” – заявив Сійярто.

Міністр заявив, що 1300 угорських шкіл і дитячих садків приймають дітей і студентів-біженців з України, і дорікнув, що “99 угорських початкових і середніх шкіл в Україні перебувають під загрозою закриття через український закон про освіту”.

Раніше в офісі прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана вже дали зрозуміти, що не погодяться на майбутній вступ України до ЄС без нових поступок щодо закону про освіту, який останніми роками став головною причиною проблем у двосторонніх відносинах.


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