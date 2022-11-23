Удари по електропідстанції: Львів, Харків і Хмельницький повністю знеструмлені

Після чергової ракетної атаки росіян Львів і Хмельницький повністю знеструмлено.

“Місто знеструмлено повністю. Об’єкти критичної інфраструктури та Чернелівський водозабір також. Працюємо, аби запустити більшу частину котелень в автономному режимі на когенераційних установках і генераторах. Причина повного знеструмлення – масові терористичні ракетні удари по об’єктах енергетики всієї країни. Допоки триває повітряна тривога більше деталей немає. Деталі згодом”, – повідомив мер Хмельницького ОлександрСимчишин.

Також після ракетних ударів увесь Львів лишився без світла. Про це повідомив у Telegram мер Львова Андрій Садовий.

“Все місто – без світла. Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Можуть бути перебої з водопостачанням. Залишайтесь в укриттях”, – написав Садовий.

Пізніше очільник Львівщини Максим Козицький додав, що дві ракети влучили по електропідстанції у Львівській області. Яворівський, Львівський та Червоноградський райони без електроенергії.

“Через ракетний удар по енергетичному об’єкті в області застосовують екстрені відключення електроенергії. Графіки планових відключень не діють”, – написав Козицький.

“У зв’язку з відключенням світла у Харкові зупинено весь електротранспорт. Ми евакуюємо людей із метрополітену. На маршрути електричного наземного транспорту виведено додаткові автобуси”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов