Суспільство

Удари по електропідстанції: Львів, Харків і Хмельницький повністю знеструмлені

23 Листопада 2022 15:28
113
обстріли

Після чергової ракетної атаки росіян Львів і Хмельницький повністю знеструмлено.

“Місто знеструмлено повністю. Об’єкти критичної інфраструктури та Чернелівський водозабір також. Працюємо, аби запустити більшу частину котелень в автономному режимі на когенераційних установках і генераторах. Причина повного знеструмлення – масові терористичні ракетні удари по об’єктах енергетики всієї країни. Допоки триває повітряна тривога більше деталей немає. Деталі згодом”, – повідомив мер Хмельницького ОлександрСимчишин.

Також після ракетних ударів увесь Львів лишився без світла. Про це повідомив у Telegram мер Львова Андрій Садовий.

“Все місто – без світла. Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Можуть бути перебої з водопостачанням. Залишайтесь в укриттях”, – написав Садовий.

Пізніше очільник Львівщини Максим Козицький додав, що дві ракети влучили по електропідстанції у Львівській області. Яворівський, Львівський та Червоноградський райони без електроенергії.

“Через ракетний удар по енергетичному об’єкті в області застосовують екстрені відключення електроенергії. Графіки планових відключень не діють”, – написав Козицький.

“У зв’язку з відключенням світла у Харкові зупинено весь електротранспорт. Ми евакуюємо людей із метрополітену. На маршрути електричного наземного транспорту виведено додаткові автобуси”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Листопада 2022 13:31
82

Європарламент оголосив Росію державою-спонсором тероризму
23 Листопада 2022 17:59
18

Сьогодні РФ випустила по Україні сімдесят ракет, частину збила ППО
23 Листопада 2022 17:05
26

На трьох АЕС спрацював аварійний захист, всі енергоблоки відключені
23 Листопада 2022 15:28
113

Удари по електропідстанції: Львів, Харків і Хмельницький повністю знеструмлені
23 Листопада 2022 14:23
116

Ракетний напад на Україну: вибухи у Києві, Кременчуці та інших регіонах
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Обшуки в Лаврі – це закономірність
Александр КИРШ

Пока в мордоре три”п”пер, Украине надо срочно очень поторопиться
Александр КИРШ

“Сейчас зажмурю глаза — и вас всех не будет!”
Андрій ВОЛКОВ

Які ризики приховує відчуження у власність держави підприємств для військових потреб
Віталій ПОРТНИКОВ

Це Росія вбила поляків
Дмитро КОМАРОВ

Это война против самых незащищенных людей
усі думки