Удар російського БпЛА по Львову потрапив на відео: дрон впав біля памʼятника Бандері

Данська та гренландська делегації прибули на переговори у Вашингтон

У будівлях поруч вибило вікна — зокрема в корпусі політехніки та житлових будинках.

Вибухова хвиля зачепила тракториста, який прибирав сніг, але, за даними Садового, госпіталізація чоловікові не знадобилася.

Вранці 15 січня, близько 6:30, у Львові було чути вибухи. Зафіксовано влучання російського БпЛА у дитячий майданчик на вулиці Степана Бандери.