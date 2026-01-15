        Суспільство

        Удар російського БпЛА по Львову потрапив на відео: дрон впав біля памʼятника Бандері

        Галина Шподарева
        15 Січня 2026 07:32
        Влучання російського дрона у Львові / Скриншот
        Влучання російського дрона у Львові / Скриншот

        Вранці 15 січня, близько 6:30, у Львові було чути вибухи. Зафіксовано влучання російського БпЛА у дитячий майданчик на вулиці Степана Бандери.

        Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

        “Ворожий дрон впав на дитячий майданчик біля памʼятника Бандері. Символічне місце — те, чого агресор боїться найбільше”, — написав Садовий.

        Вибухова хвиля зачепила тракториста, який прибирав сніг, але, за даними Садового, госпіталізація чоловікові не знадобилася.

        У будівлях поруч вибило вікна — зокрема в корпусі політехніки та житлових будинках.


